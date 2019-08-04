أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: صرف إعاشة يومية لمن فقد أمواله بالحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: صرف إعاشة يومية لمن فقد أمواله بالحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة المخيمات مع المطوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات، لافتا إلى أنه من المقرر استلامها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عبدالموجود، أنه اطمئن على جودة الرعاية والخدمات المقدمة للحجيج واستمع لـ3 حالات فقدت أموالها، موجها باتخاذ اللازم نحو صرف إعاشة يومية لهم لحين عودتهم لأرض الوطن، والتأكد من توافر جميع الخدمات لهم.

Advertisements

وأضاف رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنَّه جرى التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مبينا أن بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليًا تضاعف الجهد لخدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج.

وكانت أجرت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، صباح اليوم اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى المتواجد حاليا بالاراضى السعودية، حيث اطمئنت والى على الحالة الصحية للحجيج وتوافر كافة الخدمات لهم و الاستعدادات الخاصة بوصول آخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يشهد اليوم إكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ الف حاجا.

وتابعت والى فى اتصالها الهاتفى الخيم بعرفات و توفير الاتوبيسات المجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مشددة على ضرورة توفير وتسخير كافة الامكانات وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول اداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.