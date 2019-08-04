أخبار مصر | 3 ساعات فقط على إغلاق تسجيل رغبات المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ساعات فقط على إغلاق تسجيل رغبات المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي طلاب تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، اليوم الأحد، الساعة 7 مساء، من تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، بالموقع الإلكتروني للتنسيق، أو بمعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وبدأت المرحلة الثانية الأربعاء الماضي، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، مع إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة ، وبذلك تكون الفرصة الأخيرة غدا لطلاب المرحلة في تسجيل رغباتهم.

وجاء تنسيق المرحلة الثانية للقبول الكليات والمعاهد، بحد أدنى للقبول بالشعبة العلمية، بـ320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 175ألفا 673 طالبا، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية، بـ279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة، بإجمالي 54 ألفا و305 طلاب، والإجمالي لتنسيق المرحلة 229 ألفا و978طالبا.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منتصف الأسبوع الجاري، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، وإرجاء بدء تنسيق المرحلة الثالية لحين الانتهاء من أعمال امتحانات الدور الثاني من مرحلة الثانوية العامة.