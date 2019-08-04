شكرا لقرائتكم خبر عن «سترة» تسلم 24 منزلا بمسقط رأس أم كلثوم للأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الأحد، 24 منزلا في قرية «طماي الزهايرة»، المعروفة بأنها مسقط رأس أم كلثوم سيدة الغناء العربي، بمركز السنبلاوين، للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مشروع «سترة» بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير والوليد الإنسانية.

وتفقد المحافظ المنازل للاطمئنان على توصيل المرافق لها وتشطيبها وجاهزيتها للعيش فيها، وأشاد بجهد العمل المجتمعى، في إنجاز تلك المشروعات التي تخدم الطبقة الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

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وقال «شاروبيم»: «تكلفة المنزل الواحد من تشطيبات وتوصيل المرافق له بلغت 75 ألف جنيه بإجمالي تكلفة مليون و800 ألف جنيه».

وأكد على أن هذا المشروع جزء من حلم الرئيس «حياة كريمة» لكل المواطنين المحتاجين، وأن هذه هي البداية ولن نتوقف وأهل الدقهلية نموذج للعطاء والبذل والتبرعات، وشدد على ضرورة التعاون المستمر بين المؤسسات الخيرية.

حضر إحتفالية تسليم المنازل للأسر الأكثر احتياجا الدكتور محسن المقاول، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، والسيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب السيد صبح، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية.

يذكر أن مشروع «سترة» سلم خلال عام 2018، 64 منزلا في 14 قرية بمركز بلقاس بعد تطويرهم وتجديدهم للأسر الأكثر احتياجًا.