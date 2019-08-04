شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تواصلنا مع «الأعلى للجامعات» للحد من المعوقات التي تواجه «حديثي التخرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عددًا من شباب المهنة بمحافظات الجمهورية، وناقش النقيب مع شباب المهندسين المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل، وأرجع الحضور من الشباب السبب إلى الأعداد الكبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة.

وأوضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله في إبريل 2018، وأكد «ضاحي» أن التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات أسفر عن قرارات هامة تم إعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي.

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وأضاف «ضاحي» أن من أهم القرارات وقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمسة سنوات، وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية، كما أسفر التعاون مع وزارة التعليم العالي، أيضا عن صدور قرار بأن يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن قبول الخريجين بالكليات الحكومية.

واستعرض النقيب معهم ما أعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة.

واستمع ضاحي لآراء الشباب، مؤكدا أهميتها كونهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر.

حضر اللقاء المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية.