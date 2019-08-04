شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بروتوكول تدريب طلاب «STEM» للعلوم والتكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM«بكفر الشيخ، الجامعة، لبدء وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجامعة ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا»STEM«بكفر الشيخ للتدريب الصيفي لطلابها، في كليات الطب البشري والحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم والصيدلة ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين من الطلاب والباحثين لدفع عجلة التطور في البحث العلمي، وتحت رعاية الدكتورعبدالرازق الدسوقي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب والمكلف بتسيير أعمال رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة.

ويأتي تفعيل البروتوكول لرعاية الطلاب المتميزين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بكفر الشيخ ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الإستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.