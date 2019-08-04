شكرا لقرائتكم خبر عن قيم فنية ومهارات يدوية بلوحات معرض «حوارات» بــ«فنية المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمّ معرض «حوارات» للفنانة الدكتورة رشا عبدالمقصود، مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، 11 لوحة فنية تناولت مفهوم التوليف بالخامات والتقنيات.

وبحسب بيان، الأحد، شهد افتتاح معرضها الذي نُظم صباح اليوم برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حضور الدكتورة أمل محمد أبوزيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور إبراهيم عيسى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضحت الفنانة رشا رجب، أنها استخدمت في تنفيذ لوحاتها خامات مختلفة ومتجانسة حتى يظهر التباين بين الخامات والاستفادة من بعض تقنيات الأداء المتبعة في تنفيذ لوحات المعرض من اللصق والتركيب والتآلف، مضيفةً إلى أن الخامات المستخدمة كانت من الأوراق وقصاصات الجرائد والمجلات والخيوط والخيش والجلود والكرتون والإزار، لتلامس لوحاتها العديد من القيم الفنية التشكيلية والمهارات اليدوية الأدائية التي أَثرت اللوحات الفنية.