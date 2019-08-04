شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ندب «نجم» لرئاسة الجمارك عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار رقم 485 لسنة 2019 بتجديد ندب السيد كمال نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك من الدرجة العالية الممتازة، وذلك اعتبارا من 7/8/2019 لمدة عام أو لحين شغلها بطريق التعيين مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

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