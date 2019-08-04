شكرا لقرائتكم خبر عن 77 ساحة صلاة لعيد الأضحى في الخلاء بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة الوادي الجديد بـ77 ساحة تم تخصيصها لأداء شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك بالخلاء في مراكز وأحياء المحافظة بواقع 15 ساحة بمركز الخارجة و38 بمركز الداخلة و13 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس و6 ساحات بمركز بلاط جميعها جاهزة لاستقبال المصلين.

وأكد الشيخ سيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن جميع الساحات المخصصة تخضع تحت لإشراف وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

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وعلى جانب متصل قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كافة التدابير بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أي أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة، كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جودة الخبز المقدم ومدى مطابقته للمواصفات.

ووجه أيضا الزملوط بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وحديقة الحيوان والممشى السياحي بكل مركز الذي يعد قبلة المواطنين من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة المرافق الضرورية في الميادين العامة والحدائق.

من ناحية أخرى، أكد الزملوط أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية.