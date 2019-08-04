شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تشكل لجنة القيد بعضوية «يونس».. وتقبل تظلم 4 بـ«تحت التمرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تشكيل لجنة القيد، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، وتضم كلا من هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ.

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وفي السياق ذاته، قبلت لجنة القيد تظلم 4 زملاء للانضمام لجدول تحت التمرين، ودعا النقيب كلا من أيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي، ممثلا النقابة في لجنة القيد الاستئنافي لدراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات واستطلاع رأي المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقرر المجلس تجديد صرف الإعانة الشهرية لصحفيي الصحف الحزبية المتعطلة لمدة 3 شهور لحين حل المشكلة، مع تنقيح هذه الأسماء.

من جانبه، قال هشام يونس أمين صندوق النقابة، في تصريحات له، إنه استعرض الوضع المالي قائلا إن بالصندوق 15 مليون جنيه فقط، ويتم صرف 3.3 مليون جنيه شهريا على المعاشات بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 300 جنيه، محذرا من أن استمرار الإنفاق من ميزانية النقابة على المعاشات فقط، دون احتساب الأنشطة الأخرى سيتسبب في عجز بقيمة مليون ونصف المليون جنيه بنهاية العام.