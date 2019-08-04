شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم العامل المثالي شهريًا تحفيزًا للعاملين بالقوى العاملة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة العمل علي تحفيز العاملين للحصول على أفضل ما لديهم لإنجاز أعمالهم.

وقد بدأت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية في تنفيذ هذه التوجيهات، وذلك بتكريم العامل المثالي بالمديرية شهريًا، وذلك إيمانا منها بالقدرات الكامنة بأبنائها العاملين في المجالات المختلفة لإبراز، أفضل ما لديها ضمن منظومة متكاملة من فريق العمل الجماعي.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إنه تم الاتفاق بين اللجنة النقابية بالمديرية وإدارتها على أن يكون تكريم أحد الزملاء العاملين المميزين بالمديرية شهريًا ومنحه شهادة شكر وتقدير باسم جميع الزملاء بالمديرية، وقد تم اختيار الزميل محمد الشوادفي العامل المثالي لشهر يوليو 2019.