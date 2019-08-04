شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة الكهرباء في شمال سيناء، غدًا، الاثنين، بقطع التيار الكهربي عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش، لمدة ٥ ساعات متتالية، للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن عدة مناطق بدءًا من مسجد «آل ذكري شارع البحر» حتى منطقة «الخلفاء»، «الإسلام»، «مدارس العربي»، منطقه «السمران» حتى «المجمع الإسلامي».

وأشارت المصادر إلى قطع التيار الكهربي لإجراء الصيانة الدورية على مغذي حي الزهور بالعريش، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الوحدة ظهرًا .