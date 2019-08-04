شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشر (12) من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن ذلك حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكترونى.
وأهاب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.
وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
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