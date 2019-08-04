شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تبرز مكالمة رئيس وزراء المملكة المتحدة والرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان إجراء رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وهنأّ الرئيس السيسي خلال المكالمة الهاتفية رئيس الوزراء على توليه منصبه الجديد. واتفق الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما والعمل سويًا على توسيع مجالات جديدة لبناء شراكة استراتيجية حديثة بين المملكة المتحدة ومصر.

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وأكد الزعيمان أنهما يتطلعان للاجتماع مرة أخرى، على هامش قمة مجموعة الدول "السبع" الكبرى في بياريتز الفنرنسية خلال الشهر الجاري.