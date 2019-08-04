شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص سيارات لجمع مخلفات الأضاحى من الشوارع خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظة القاهرة سيارات لتجميع مخلفات ذبح الأضاحى من الشوارع خلال أيام عيد الأضحى، وكذلك إزالة آثار الدماء أولاَ بأول، من خلال هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.

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ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس هيئة النظافة، بتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة للمخالفين، الذين يذبحون الأضاحى فى الشوارع، مع تكثيف حملات النظافة بالمناطق والأحياء لتشمل جميع الشوارع والميادين مع التركيز على محيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد .

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية الطب البيطرى برفع درجة الاستعداد بكافة مجازر القاهرة "الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان" للعمل على مدار 24 ساعة اعتباراَ من أول شهر ذى الحجة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنى العاصمة من اللحوم واستقبال أضاحى العيد، مع تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات والمرور على منافذ بيع اللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين ومنع الذبح خارج المجازر .