موجز6.. السيسى يوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث عرض وزير النقل جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل فى مصر وزيادة نسبة التصنيع المحلى فى متطلبات هيئة السكك الحديدية بما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب ونقل البضائع وتوليد القوى... وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

السيسى يوجه بمواصلة الجهود للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

السيسى يوجه بمواصلة الجهود للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لاسيما وأن المونوريل سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولًا كبيرًا فى وسائل المواصلات، كما سيساهم بشكل كبير فى ربط العاصمة الإدارية بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى.

فيديو.. ضبط شركات حاولت تسفير 600 مواطن بتأشيرات دول أخرى للسعودية

رصدت أجهزة الأمن، مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التى أصدرتها السعودية لبعض المواطنين للمشاركة فى الفعاليات المختلفة، التى تعقد بالمملكة حفلات ومؤتمرات، وقيامها بييع تلك التأشيرات بالإتفاق مع بعض الشركات، عقب إيهامهم بإمكانية التخلف عن العودة للعمل هناك أو انتظار موسم الحج.

اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية غدا

تعقد غدا الإثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019

الإنتاج الحربى تعلن تقسيط الأجهزة المنزلية للموظفين على 7 سنوات

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، عن فتح باب البيع بالتقسيط وبدون مقدم للأجهزة المنزلية، من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وذلك لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يتم التقسيط فى مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 84 شهرا، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية.

مصادر: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء وبحد أقصى الأربعاء

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق نتيحة المرحلة الثانية من التتسيق يوم الثلاثاء المقبل وبحد أقصى الأربعاء؛ نظرا لأن عدد طلاب هذه المرحلة كبير للغاية ويتطلب مزيدا من الوقت للفحص والمراجعة.

التأمين الصحى يدعو المواطنين للتسجيل بالمنظومة.. ويؤكد: نقيس رضا المواطن

أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات إدارة المنظومة الجديدة للتأمين أنه يجب الإسراع فى التسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الرعاية الطبية وفق أعلى مقاييس الجودة.

وقال الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة لـ"الخليج 365": مستمرون فى قياس رضاء المواطن فى الحصول على الخدمة الطبية، وتابع: نوفر الملاءة المالية للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يستهدف تغطية صحية لكل المصريين.

عودة 844 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البرى 844 مصريًا، منهم 670 سافروا بصورة شرعية و174 بصورة غير شرعية، كما عبرت 317 شاحنة فى الاتجاهين خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإدارية تحيل 40 طعنا لإلغاء حكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت للموضوع

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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة 40 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 17 أغسطس الجارى.

بنك التنمية الأفريقى: مصر نقطة انطلاق التنمية لجميع أنحاء القارة السمراء

يعقد بنك التنمية الأفريقى فى مصر بالتعاون مع "أفريكسيم بنك"، المنتدى السنوى للاستثمار فى أفريقيا، غدًا الاثنين الموافق 5 أغسطس الحالى.

ويهدف هذا المنتدى إلى تشجيع فرص الاستثمار فى مختلف المجالات وخاصة فى ظل التحّول التكنولوجى فى القارة السمراء، ويحضر المنتدى كل من مالين بلومبرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إبراهيم ساجنا مدير أفريكسيم بنك فى مصر، بالإضافة إلى باتريك ماكجى ممثل قطاع الاستثمار فى إدارة بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

التأمين الصحى الشامل: زيادة الوحدات ببورسعيد لــ22 وحدة صحية لتسجيل المواطنين

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة زيادة وحدات استقبال المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى ببورسعيد إلى 22 وحدة ومركز صحى مع نهاية الشهر الأول للتشغيل التجريبى للمنظومة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الوحدات تعمل من 8 صباحا وحتى 8 مساء ويتم التسجيل لجميع المواطنين دون أى تميز وتابع منظومة التأمين الصحى أن الدولة توفر سلسلة من خدمات التأمين فى الوحدت بالمجان هدفها الإطمئنان على المريض والتعرف على التاريخ المرضى للمنتفع لتسهيل مهمة علاجة.

الجنايات تقضى بالتحفظ على أموال متهمى خلية الأمل ومنعهم من السفر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بقبول طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

المجلس القومى للسكان يفجر مفاجأة: أعلى 10محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا

أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن أعلى 10 محافظات خصوبة فى مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل مشروع حل القضية السكانية.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية، لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلى والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.

مصر تُرحب بالاتفاق السودانى حول بنود وثيقة الإعلان الدستورى

أعربت جُمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد عن ترحيبها بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى السودان الشقيق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ واعتبرت أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

التضامن: صرف إعاشة يومية لمن فقد أمواله فى الحج لحين عودتهم إلى مصر

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة قامت بمراجعة المخيمات مع المطوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن المقرر استلامها خلال الأيام القادمة كما تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة مؤكدا ان بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليا تقوم بمضاعفة الجهد فى خدمة الحجاج وذلك مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجاج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

صور.. أسر شهداء الشرطة من مكة: دماء أبنائنا تظل نبراسا للأجيال القادمة

أكد عدد من أسر شهداء الشرطة من الأفراد والمجندين أن دماء فلذات أكبادهم تظل نبراسا للأجيال القادمة ووساما على صدورهم يفتخر به كل من يرتبط اسمه بهم، معربين عن تقديرهم على الرعايا الكريمة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الداخلية.