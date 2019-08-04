شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى إطلاق نار جديد بمتنزه فى شيكاغو بعد حادثى تكساس وأوهايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع إطلاق نار فى شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار فى تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم".

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