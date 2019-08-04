شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. احذروا درجات الحرارة تتخطى الـ 50 درجة وهبوب رياح وسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء ساخنة تنتظر الحجاج بالمشاعر المقدسة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتى قد تتخطى الخمسين درجة مئوية مما يتطلب الحفاظ على أنفسهم من ضربات الشمس، والإصابة بالإجهاد الحرارى، أثناء الوقوف بالمشاعر المقدسة، بدءا من الركن الأعظم للحج الوقوف على جبل عرفات، ثم النفور إلى المزدلفة، ومنها إلى مشعر منى لرمى الجمرات.

وأعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة بجدة، وفقا لما ذكرته وكالة "واس".

وكشف وزير البيئة عن توقعات حالة الطقس بالمشاعر المقدسة خلال يوم عرفه وأيام رمى الجمرات ، مؤكدا أن درجات الحرارة العظمى تلامس الخمسين درجة مئوية في بعض الأيام, كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى أن الاحتمالية واردة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي وبحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة ، مستعرضة جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد كذلك من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها.