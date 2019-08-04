شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسن راتب ومحافظ الجيزة يكرمان أوائل الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وبحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار أقيم فى مبنى محافظة الجيزة حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بدعم لا محدود من مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، والتي كرست جل أعمالها فى خدمة العلم والبحث العلمي والمتفوقين المصريين إيمانا من المؤسسة بأهمية تنمية المواهب الشابة المصرية ورعايتها، وهي في ريع شبابها.

افتتح حفل التكريم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتليت آيات الذكر الحكيم التى تلاها الطالب يحيا عاطف، ثم استهل خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الكلمة بالثناء على الطلبة المتفوقين والشكر لمحافظ الجيزة على الجهود المبذولة من قبل المحافظة ليخرج لنا جيل بهذه الصورة المحترمة، حيث أنهى كلامه بالثناء على مصر وذكر مصر دائما للأمام.

ثم تحدث بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأبناء بمحافظة الجيزة، وبدأ بالترحيب بالدكتور حسن راتب على رعايته للعملية التعليمية، وضخ جزء كبير من أمواله لهذا القطاع، إيمانا منه بأهمية التعليم.

وبدأ الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار كلمته بآية قرآنية وهي "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط".

وأضاف: يقولون إن هذه هي الآية تدل على شهادة الذات للذات وحينما يذكر الله الملائكة وأولو العلم على نفس الدرجة فى آية واحدة فإنها تكريم لأولو العلم وتعظيم لدورهم في المجتمع.

وأضاف راتب: إذا اردت ان تكون بطلا فلا بد ان تجهز نفسك ولابد وان ترفع من مستوى سلوكك الاخلاقي حتى لا يجور عنصر على عنصر ويحدث اختلال ومن هنا اوجه الكلمة الان الى الاباء واثني على الأبناء الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن يحيا أبناؤهم في جو يساعدهم على الإبداع والابتكار والتعلم الجيد حتى يخرج لنا جيل بهذا الشكل وهذا الرقي العلمي .

وهنا لابد وأن اتقدم محافظ الجيزة الذي منذ ان وطأت قدمه ارض هذه المحافظة ونحن نرى الازدهار ونحن حينما نرى هؤلاء الطلاب بهذا الشكل العلمي المتحضر فهذا يدل على ان هذا الرجل هو رجل يدعم التعليم هو رجل وطني ....

وأضاف الدكتور حسن راتب: رغم أننى رجل أعمال في سيناء، إلا انني من أبناء الجيزة، وارى هذه الطفرة التي تحدث على أرض الجيزة بسبب أعمال هذا الرجل المخلص الوطني، واسمحولي أيضا باسمكم أن أسجل شكري لوزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد المحترم مدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة على مجهوداته المبذولة في سبيل انجاح العملية التعليمية ودعم قدرات الشباب وايضا اشكر كل من يساهم في صناعة الابطال ومن هنا اقول لكم جميعاً ان اي ابن من ابنائي المتفوقين ينتوى دخول جامعة سيناء فانني اقدم له منحة دراسية مجانية في الجامعة في مختلف الكليات

واختتم الدكتور حسن راتب كلمته: كل التمنيات لكم وكل المحبة والدعم لكم من خلال مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار وكل من ينوي التقدم في المجال العلمي فإن مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار ترخب به وتتبنى موهبته .

وقبل أن يختتم كلمته أضاف راتب: نحن في وطن يزدهر كل يوم بفضل أرادة سياسية واعية وبفضل حكمة وعقل قائد وزعيم لهذه الامة هو الرجل الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي ...

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ثم تحدث اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن اهمية جيل الشباب في قيادة المراحل القادمة حينما يكونو هم الجيل الرائد في عصره، وهنا لا بد وأن أخص بالشكر أولياء الامور في صناعة هؤلاء الأبطال، وأشكر ايضا المعلمين والمعلمات والسادة العاملين في مديرية التربية والتعليم، نحن نعتز بمصريتنا، ونحن أبناء هذه الدولة ونؤكد أننا خلف هؤلاء الطلاب جميعا وكل ما يحتاجونه، وأشكر الدكتور حسن راتب على ما قدمه من منح سواء اليوم فى الحفل أو من منح دراسية في جامعة سيناء على مدار السنوات القادمة، إنه حقا رجل الأعمال الوطني.