شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يلتقى عدد من الشباب لبحث مشاكل حديثي التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، عدد من شباب المهندسين من مختلف محافظات الجمهورية، و ناقش النقيب مع شباب المهندسين المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل ، بسبب تزايد أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة .

وأضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله شهر ابريل 2018 ، أن هذا التواصل أسفر عن قرارات هامه، وتم اعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي، كان علي رأس هذه القرارات قرار الأعلى للجامعات بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمسة سنوات وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية، كما أسفر التعاون مع وزارة النعليم العالي ايضا عن صدور قرار بان يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن قبول الخريجين بالكليات الحكومية.

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كذلك استعرض النقيب مع الشباب ، ماأعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل، ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة ، واستمع ضاحي لاراء الشباب مؤكدا على اهميتها كونهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر ، حضر اللقاء المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس هشام ابوسنة ، رئيس نقابة القاهرة الفرعية.