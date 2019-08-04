شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات يجب تضمينها فى التبليغ عن الأطفال حديثى الولادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرد الدستور والقانون مساحات ومواد كاملة لإثبات حقوق الطفل فى تسميته وفى التبليغ عن ولادته حتى يتمكن من تلقى الخدمات التى تقدمها الدولة فيما بعد لمواطنيها.

ونظمت المادة (80) من الدستور حقوق الأطفال الدستورية من خلال النص على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".

واشترطت المادة 16 من قانون الطفل عند التبليغ الاطفال المواليد حديثا أن تتضمن البلاغات عدة بيانات وهى:

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- يوم الولادة وتاريخها.

- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.

- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.