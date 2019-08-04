شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الدولة من ميكنة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى للمجتمع، والتى تستهدف تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، توفيرا للوقت والجهد وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وبحسب ما أعلنته الدولة فإن هناك 9 خدمات رئيسية ستقدمها مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بعد تطويرها وميكنتها، بحيث يتمكن كل المواطنين فى بورسعيد من الحصول عليها بشكل مباشر.

وتتمثل خدمات الشهر العقارى والتوثيق فى الشهر الشخصى والتوثيق والسجل العينى الزراعى، والسجل العينى الحضرى، كما تقدم عدة خدمات أخرى مميكنة وهى..

عمل توكيل رسمى عاما للتأشير على السجلات التجارية، تسجيل عقد تثبيت ملكية، مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر، إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها، إعطاء الشهادات العقارية، إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها، توكيل خاص ببيع سيارة.