شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون توعية الحجاج بالمطارات والموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوافل مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بمناسك الحج والعمرة فى المطارات والموانئ المختلفة عملها، ضمن الأنشطة التوعوية الشاملة التى ينفذها المجمع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

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وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات اليوم، إن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يوصلون انتشارهم بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حيث تستقبل القافلة كل الأفواج قبيل سفرها من المطارات والموانئ، كما تقوم بشرح المناسك لهم بشكل جماعى ثم التوضيح لكل فرد على حده فى حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.

وأضاف عيّاد أن الوعاظ والواعظات يقومون بشرح المناسك بطريقة سهلة وميسرة على حجاج بيت الله الحرام، من خلال الاستعانة بالعديد من الوسائل المساعدة فى شرح المناسك مثل الفيديوهات والمجسمات التوضيحية لمناسك الحج والعمرة، لافتا إلى أن القوافل تشهد تفاعلا كبيرا من جانب حجاج بيت الله الحرام، والإشادة بالدور الكبير الذى يبذله وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى نشر منهج الأزهر، الذى يتسم بالوسطية والاعتدال فى فهم وتطبيق الدين الإسلامى.