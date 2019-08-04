شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الحكومة تتلقى 1.6 مليون شكوى .. ونسبة الإنجاز تصل لـ85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية صادرة عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن تلقى مليون و663 ألف و343 شكوى واستفسار من المواطنين عبر بوابتها الإلكترونية، منذ تأسيسها، بشأن الجهاز الإدارى للدولة وقضايا البيروقراطية والفساد.

وأوضحت الإحصائية ، أن نسبة الفصل والانجاز فى عدد الشكاوى والاستفسارات المقدمة من المواطنين بلغت ما يقرب من 85%، وأن الجزء المتبقى يتم دراسته والاستفسار من الجهات المعنية عن موضوع الشكوى.

وتعد البوابة الإلكترونية الموحدة واجهة عصرية للحكومة وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصرى بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة وسعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

كما تعد البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة هي الأداة الرئيسية في استقبال ومراجعة والتحقق من الشكاوى قبل توجيهها للجهة المختصة، وحتى تقييم الردود وإبلاغ المواطن بالرد النهائى ومن ثم إغلاق الشكوى.