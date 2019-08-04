شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاش تجرب".. مبادرة لصندوق الإدمان لتوعية الشباب بأضرار المخدرات على الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات تحت عنوان" بلاش تجرب" تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم.

بدأت المبادرة فى شواطئ محافظات الاسكندرية وبورسعيد ومطروح وكفر الشيخ ورأس البر بدمياط، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وستستمر المبادرة طوال فترة الصيف.

كما تستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى من خلال عدده عوامل سواء كانت عوامل ظاهرية لأحد ابنائها مثل احمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء واختفاء مبلغ مالى من المنزل أو الانفعال الشديد والغضب أو الهدوء والانطواء او فى حالة مشاهدة الاسرة بعض أدوات التعاطى فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الاسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات "مش هنجرب واحنا أقوى من المخدرات" كما تفاعل العديد من الاسر مع المبادرة، وأعلنوا عن رغبتهم فى علاج من يتعاطون من أبنائهم مواد مخدرة من خلال الخط الساخن للصندوق، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة، فيما وزع المتطوعين لدى الصندوق، مطبوعات على الشباب فى ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطى المخدرات.

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