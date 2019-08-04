شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بروناي يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، سلطان بروناي دار السلام، السلطان حاجي حسن بولقية، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل سلطان بروناي علي متن طائرة خاصة ، حيث كان في استقباله بالصالة الرئاسية بمطار القاهرة ،وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان السفير جمال متولي، سفير مصر في ماليزيا وبروناي أكد في تصريحات سابقة، على العلاقة المتميزة بين مصر وبروناي والتقدير الكبير الذي يحمله سلطان بروناي حسن البلقيه للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه دعوة رسمية للسلطان وسيزور مصر قريبا، مؤكدا أن هذة الزيارة ستعزز الاستثمارات بين البلدين وستحمل نجاحات كبيرة وفرصا واعدة.

كما سيتم بحث الشراكة في عدة مشروعات بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى استثمارات سياحية وفندقية، مضيفا أن للأزهر مكانة كبيرة وتقدير من شعب بروناي، وحظيت زيارة شيخ الأزهر لبروناي باستحسان كبير واستقبال حافل، وتم تشكيل فرع لرابطة خريجي الأزهر وزيادة عدد المنح لطلاب بروناي.