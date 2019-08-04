"هيكل" في افتتاح مركز الخدمات الإعلامية الجديد: مهمتنا تسهيل عمل المراسلين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

افتتح أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية الجديد التابع لمدينة الإنتاج والكائن بشارع النيل بالعجوزة بالقاهرة، وذلك ضمن الثلاث مقرات الجديدة التي تمتلكها مدينة الإنتاج الإعلامي إحداهما بجاردن سيتي والآخر بمنطقة ماسبيرو.

حضر الافتتاح، عددًا كبيرًا من رؤساء المكاتب الصحفية الأجنبية والعربية وممثلو وسائل الإعلام العالمية المقيمة بالقاهرة بالمقر الكائن بالعجوزة، والذي تقوم مجموعة من القنوات الإخبارية الأجنبية والعربية بالبث منه.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب هيكل، عن ترحيبه بالمراسلين الأجانب والعرب وممثلي الصحافة المصرية وجميع الإعلاميين الحاضرين في المركز الجديد وأشار إلى أنه وفقاً للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام والصحافة والذي اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة ونظراً لحاجة القنوات الإخبارية العالمية للخروج من أستديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالعاصمة قامت المدينة بإنشاء هذا المقر لتميز موقعه المطل علي أفضل الأماكن المميزة للقاهرة وبشكل يضمن تنوع المشاهد للقنوات الإخبارية المختلفة.

وأكد هيكل، أن الهدف الأساسي هو تسهيل مهمة الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب في إطار القانون المصري وإنجاز مهمتهم في أسرع وقت ممكن، وأضاف أن المدينة تتعهد لجميع عملائها الجدد من القنوات الإخبارية العربية والأجنبية بتقديم أعلي مستوي من الخدمات الإعلامية وبأفضل جودة،وتحت مظلة المدينة ووفقا للقانون الجديد.

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من جانبه، قدم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الشكر لأسامة هيكل على هذه المبادرة الهامة لتسهيل عمل المراسلين الأجانب في مصر والإصرار الكبير علي إنشاء هذا المقر رغم التكلفة العالية لإنشائه.

وأضاف رشوان، أن وظيفتنا الرئيسية في هيئة الاستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامي هي تسهيل العمل وتقديم أفضل خدمة للمراسلين الأجانب وإنشاء هذا المقر بالتنسيق مع المدينة كان لهذا السبب، مؤكدًا أن الإعلام في مصر يتمتع بأقصى درجات الحرية وليس هناك أي رقابة على المضمون أو المحتوى الذي يُبث.

وفي نهاية كلمته، قدم رشوان الشكر لرئيس مجلس إدارة المدينة وفريق عمل المدينة على المجهود الرائع لإنشاء هذا المركز وبهذه السرعة الكبيرة.

كان ممثلو الوكالات الأجنبية العالمية والعربية قاموا بجولة في المقر المطل علي النيل والذي يضم أربعة طوابق، وأبدوا إعجابهم الكبير به وبمستوى الخدمة المقدمة، وفي الختام عقد أسامة هيكل وضياء رشوان مؤتمر صحفي للرد على استفسارات المراسلين الأجانب، حيث أكدا أهمية الرسالة الإعلامية وأهمية حل جميع المشاكل التي قد تواجه المراسل وتقديم كافة الخدمات الإعلامية على أعلى مستوي من الجودة.