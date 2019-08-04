رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي"فجر 3" بالمنطقة المركزية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "فجر 3 "، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية، بإستخدام مقلدات الإشتباك "المايلز"، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة في إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية إتخاذ القرارات في المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات، وحضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.