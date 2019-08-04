السيسي يبحث تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.

ويتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، إضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

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كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.

وقد أكد الرئيس أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لا سيما وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولاً كبيراً في وسائل المواصلات، كما سيسهم بشكل كبير في ربط العاصمة الإدارية بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى.

كما أطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة لمشروع المونوريل، مؤكداً ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة واتساقاً مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.​