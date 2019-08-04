أخبار مصر | نقيب المهندسين يلتقي شباب المهندسين لسماع مشاكلهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يلتقي شباب المهندسين لسماع مشاكلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، عدد من شباب المهندسين من مختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل، وأرجع الحضور من الشباب السبب إلى الأعداد الكبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة.

من جانبه أوضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله شهر أبريل 2018، وقال ضاحي في لقائه مع أبنائه الشباب والذي استمر قرابة الساعتين "أن هذا التواصل اسفر عن قرارات هامه وتم إعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي كان علي رأس هذه القرارات قرار الأعلى للجامعات بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمسة سنوات وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية".

وأسفر التعاون مع وزارة التعليم العالي أيضا عن صدور قرار بأن يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن قبول الخريجين بالكليات الحكومية.

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كذلك أستعرض النقيب معهم ماأعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة.

واستمع ضاحي لآراء الشباب مؤكدا على أهميتها كونهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر.

حضر اللقاء المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.