أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون انتشارهم بين الحجاج في المطارات والموانئ لشرح مناسك الحج والعمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون انتشارهم بين الحجاج في المطارات والموانئ لشرح مناسك الحج والعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قوافل مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بمناسك الحج والعمرة في المطارات والموانئ المختلفة عملها، ضمن الأنشطة التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع في جميع أنحاء الجمهورية، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف حملات التوعية بمناسك الحج.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف واصلوا انتشارهم بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حيث تستقبل القافلة كل الأفواج قبيل سفرها من المطارات والموانئ، كما تقوم بشرح المناسك لهم بشكل جماعي ثم التوضيح لكل فرد على حده في حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.

أضاف عيّاد أن الوعاظ والواعظات يقومون بشرح المناسك بطريقة سهلة وميسرة على حجاج بيت الله الحرام من خلال الاستعانة بالعديد من الوسائل المساعدة في شرح المناسك مثل الفيديوهات والمجسمات التوضيحية لمناسك الحج والعمرة.

أوضح الأمين العام أن القوافل تشهد تفاعلا كبيرا من جانب حجاج بيت الله الحرام، والإشادة بالدور الكبير الذي يبذله وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في نشر منهج الأزهر الذي يتسم بالوسطية والاعتدال في فهم وتطبيق الدين الإسلامي.