أخبار مصر | بحضور 'رشوان'.. مدينة الإنتاج الإعلامي تفتتح مركز جديد للخدمات الإعلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 'رشوان'.. مدينة الإنتاج الإعلامي تفتتح مركز جديد للخدمات الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، ونقيب الصحفيين، مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية الجديد التابع لمدينة الإنتاج والكائن بشارع النيل بالعجوزة بالقاهرةوذلك ضمن الثلاث المقرات الجديدة التي تمتلكها مدينة الإنتاج الإعلامي إحداهما بجاردن سيتي والآخر بمنطقة ماسبيرو.

حضر الافتتاح عدد كبير من رؤساء المكاتب الصحفية الأجنبية والعربية، وممثلو وسائل الإعلام العالمية المقيمة بالقاهرة، بالمقر الكائن بالعجوزة، والذي تقوم مجموعة من القنوات الإخبارية الأجنبية والعربية بالبث منه.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب هيكل عن ترحيبه بالمراسلين الأجانب والعرب، وممثلي الصحافة المصرية وكافة الإعلاميين الحاضرين في المركز الجديد وأشار إلي أنه وفقاً للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام والصحافة، والذي اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة ونظرًا لحاجة القنوات الإخبارية العالمية للخروج من أستديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالعاصمة، قامت المدينة بإنشاء هذا المقر لتميز موقعه المطل علي أفضل الأماكن المميزة للقاهرة وبشكل يضمن تنوع المشاهد للقنوات الإخبارية المختلفة.

وأكد "هيكل" أن الهدف الأساسي هو تسهيل مهمة الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب في إطار القانون المصري وإنجاز مهمتهم في أسرع وقت ممكن، وأضاف أن المدينة تتعهد لجميع عملائها الجدد من القنوات الإخبارية العربية والأجنبية بتقديم أعلي مستوي من الخدمات الإعلامية وبأفضل جودة،وتحت مظلة المدينة ووفقا للقانون الجديد.

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ومن جانبه قدم ضياء رشوان الشكر لأسامة هيكل علي هذه المبادرة الهامة لتسهيل عمل المراسلين الأجانب في مصر والإصرار الكبير علي إنشاء هذا المقر رغم التكلفة العالية لإنشائه.

وأضاف أن وظيفتنا الرئيسية في هيئة الإستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامي هي تسهيل العمل وتقديم أفضل خدمة للمراسلين الأجانب وإنشاء هذا المقر بالتنسيق مع المدينة كان لهذا السبب، وأكد رشوان أن الإعلام في مصر يتمتع بأقصي درجات الحرية وليس هناك أي رقابة علي المضمون أو المحتوي الذي يبث.

وفي نهاية كلمته قدم رشوان الشكر لرئيس مجلس إدارة المدينة وفريق عمل المدينة علي المجهود الرائع لإنشاء هذا المركز وبهذه السرعة الكبيرة.

كان ممثلو الوكالات الأجنبية العالمية والعربية قد قاموا بجولة في المقر المطل علي النيل والذي يضم أربعة طوابق، وأبدوا إعجابهم الكبير به وبمستوي الخدمة المقدمة، وفي الختام عقد أسامة هيكل وضياء رشوان مؤتمر صحفي للرد علي إستفسارات المراسلين الأجانب حيث أكدا على أهمية الرسالة الإعلامية وأهمية حل جميع المشاكل التي قد تواجه المراسل وتقديم كافة الخدمات الإعلامية على أعلى مستوي من الجودة .