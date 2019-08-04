أخبار مصر | غدًا جامعة الأزهر تعقد لقاءًا مشتركا مع "تنمية المشروعات" لتفعيل التعاون المشترك في ريادة الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا جامعة الأزهر تعقد لقاءًا مشتركا مع "تنمية المشروعات" لتفعيل التعاون المشترك في ريادة الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد جامعة الأزهر، غدا الاثنين لقاءاً مشتركًا مع جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وذلك لتفعيل بروتكول التعاون المشترك في مجموعة من الأنشطة الفعاليات.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء إجراء مناقشات حيوية حول الندوات التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن، والدورات التدريبة التي ستعقد للطلاب في ريادة الأعمال ودعم الأفكار والمشروعات الجديدة.