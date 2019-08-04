أخبار مصر | رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "فجر 3" لوحدات المنطقة المركزية العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "فجر 3" لوحدات المنطقة المركزية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "فجر 3" الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية، بإستخدام مقلدات الإشتباك "المايلز" والذي يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة فى إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية ، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشاركة بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية إتخاذ القرارات فى المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.