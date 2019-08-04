أخبار مصر | "التضامن": أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة.

وأضافت أن بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليا تقوم بمضاعفة الجهد في خدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرة التضامن ورئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي المتواجد حاليا بالأراضي السعودية.

واطمأنت على الحالة الصحية للحجيج وتوافر كافة الخدمات لهم والاستعدادات الخاصة بوصول آخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية حيث من المقرر أن يشهد اليوم الأحد الرابع من أغسطس اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ ألف حاجا.

وتابعت في اتصالها الهاتفي الخيم بعرفات توفير الأتوبيسات المجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مشددة على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول أداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.