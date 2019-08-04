مصر | الحكم في الطعن على حل حزب البناء والتنمية 8 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم في الطعن على حل حزب البناء والتنمية 8 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.