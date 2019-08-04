مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.
التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن الجيزة
https:www.elfagr.com/3677993
خاص.. حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة
https:www.elfagr.com/3678121
انفراد.. ننشر حركة تنقلات ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة
https:www.elfagr.com/3678167
بغرامات تجاوزت مليون جنيه.. ضبط مقاول هارب من 7 أحكام بالشرابية
https:www.elfagr.com/3678178
عاجل.. إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق في اتهامه بالقتل
https:www.elfagr.com/3678215
تشريح جثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب حتى الموت بالمقطم
https:www.elfagr.com/3678273
عاجل.. تأييد طلب التحفظ على أموال متهمي "خلية الأمل" ومنعهم من السفر
https:www.elfagr.com/3678294
أفقدها عذريتها بعد كتب الكتاب.. فتاة تروي تفاصيل إيقاعها في غياب أهلها أمام محكمة الأسرة
https:www.elfagr.com/3678331
رفض استئناف منى الغضبان وتجديد حبسها بسبب الفيديوهات الإباحية
https:www.elfagr.com/3678335
نزيف داخلي بالرأس.. ننشر تحقيق النيابة في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم
https:www.elfagr.com/3678398