شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن كفرالشيخ يعتمد حركة التنقلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، حركة التنقلات الداخلية للضباط، وذلك بالتنسيق مع اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بالمديرية.

وشملت الحركة اللواء نصر عبدالسلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعميد محمود الكومي، مأمورًا لقسم شرطة أول بكفر الشيخ، والعقيد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.

كما تضمنت الحركة تعيين العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ «دسوق – فوه – مطوبس»، والعقيد محمد رافع رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد علاء سليم، المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم هشام السمادوني، مفتشًا بفرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد رامي عبدالصمد شرف الدين، مفتشًا بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو الشراكي، مديرًا لمكتب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والرائد علاء سكران، رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والرائد أحمد حجازي، رئيسًا لمباحث الترحيلات.

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كما تم الإبقاء على، العقيد توفيق جاد، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول وبيلا وبلطيم، والعقيد محمد دومة، رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم صلاح الذكير، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم محمد عماد، رئيسًا لمباحث الأموال العامة بالمديرية، والرائد محمد أبوالخير، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد حمدي أبورية رئيسًا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، والرائد أحمد قطاطو، رئيًسا لمباحث مركز قلين، والرائد مصطفي منيسي، رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية.

كما تضمنت الحركة الرائد فتحي رزق، رئيسًا لشرطة المسطحات المائية، الرائد محمد عبدالعزيز، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة فوه، والنقيب خيري الشرقاوي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض، والرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد أحمد بسيوني، رئيسًا لمباحث شرطة المرافق، والنقيب أحمد مصطفي عمر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والنقيب محمد هانى عصر، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الحامول.

وشملت الحركة النقيب مصطفي حامد، معاونًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والنقيب محمد البيلي، معاونًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والنقيب أحمد النجار، معاونًا لمباحث مركز شرطة قلين، والنقيب حسام حمدون، معاونًا لمباحث مرطكز شرطة قلين، والنقيب هشام البكري، معاونًا لمباحث قسم شرطة دسوق، والنقيب محمد كرم، معاونًا أول لمباحث مركز شرطة الرياض.

وتضمنت الحركة النقيب أحمد الدمرداش، معاونًا أول لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والنقيب أحمد أبوعيطة، معاونًا لمباحث مركز شرطة فوه، والنقيب رامي القرضاوي، معاونًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، والنقيب محمود الشال، معاونًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والملازم أول حسام خليل، معاونًا لمباحث مركز شرطة الحامول، والملازم أول عمر ناجي، معاونًا لمباحث مركز شرطة الحامول.