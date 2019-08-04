شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يشارك في مناقشة رسالة عن «الاستثمار الاجتماعي» بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في لجنة تحكيم ومناقشة رسالة دكتوراه بعنوان «الاستثمار الاجتماعي كمتغير لتحقيق التنمية المستدامة» بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والمقدمة من الباحثة فاطمة ثابت جاد الكريم حسانين من العاملين بوزارة القوي العاملة، لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية تخصص التخطيط الاجتماعي.

وأكد الوزير خلال مناقشته الرسالة، حرصه على حضور مثل هذه المناقشات تشجيعًا للشباب المجتهد والمخلص في العمل، منوها بضرورة أن نولي لهم الاهتمام لزرع الثقة داخل هؤلاء الشباب بنفسهم ، فضلا عن الثقة في المجتمع والقيادات.

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وشدد وزير القوي العاملة على أنه داعم للشباب العاملين بوزارة القوي العاملة الذين يريدون أن يضيفوا في عملهم لنثبت لهم بأن المجتمع داعم لهم، مثنيا على رسالة الدكتوراه وعلى أحكامها، وقدم الشكر للباحثة وللجنة المناقشة، مُبديًا ملاحظة واحدة بأنه يجب أن تكون عينة البحث متنوعة على أكثر من قطاع.

وتمت مناقشة الرسالة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من خلال لجنة الحكم والمناقشة، والمكونة من محمد سعفان وزير القوى العاملة مناقشا، والأساتذة الدكاترة أحمد محمد يوسف عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق، مشرفاً، وأحمد إبراهيم حمزة أستاذ التخطيط الاجتماعي، مشرفا، ومحمد عبد العزيز المدني استاذ التخطيط الاجتماعي، مناقشا.

وبعد المناقشة، حصلت الباحثة على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الخدمة الاجتماعية وبالطباعة على نفقة الدولة والتبادل على الجامعات والجهات المعنية.