شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد عقد قرانها بعد العيد.. أب يتعهد بعدم زواج ابنته القاصر إلا بعد بلوغها السن القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد أب بمركز الحسينية بالشرقية أمام نيابة المركز بعدم استكمال مراسم زواج نجلته القاصر ذات الـ 13 عامًا، والانتظار لحين بلوغها السن القانونية المقررة.

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كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما ورد لخط نجدة الطفل بالمركز بقيام عامل بعقد حفل خطوبة ابنته القاصر ذات الـ13 عامًا على شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، والاتفاق على استكمال مراسم الزواج عقب إجازة عيد الأضحى المقبل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة استدعت الأب، وأخذت تعهد عليه بعدم إرغام نجلته على الزواج المبكر، والانتظار لحين بلوغها السن القانونية المقررة .

يذكر أنه كان هناك مطالبات برلمانية بشأن تغليظ عقوبة تزويج القاصرات ، لتصبح السجن ١٠ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، على أن تكون العقوبات متدرجة.‎