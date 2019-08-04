شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي «ادعاءات» عميد معهد القلب السابق: «المستشفيات ليست للدعاية الانتخابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما ورد في بيان الدكتور جمال شعبان، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، حول التضييق على حملته الانتخابية داخل المستشفيات الحكومية، مطالبًا إياه بـ«إظهار ما يثبت ادعائه».

قال «مجاهد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن «أوقات العمل الرسمية للأطباء هي ملك المرضى والمنظومة الصحية، وليست لأغراض شخصية أو دعاية انتخابية»، مشددًا على أن «المستشفيات ليست مكانًا للدعاية الانتخابية».

كان الدكتور جمال شعبان، العميد السابق المعهد القومي للقلب، اتهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في بيان، الأحد، بتوجيه مسؤولي المستشفيات التابعة للوزارة بـ«عدم استقباله لعرض برنامجه الانتخابي».