شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» ينفي إسقاط عضوية «البدوي»: «محاولة لإثارة الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، ما تردد حول إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وشطب اسمه من جميع سجلات الحزب، مؤكدًا أنها «أنباء غير صحيحة بالمرة».

قال «بدراوي» لـ«المصري اليوم»، الأحد، إنه لم يتقدم بأي مذكرات لرئيس الحزب أو الهيئة العليا لإسقاط عضوية «البدوي»، نافيًا ما تردد حول منحه مهلة لتسوية خلافاته المالية مع إحدى الشركات.

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أوضح السكرتير العام للحزب أن عضوية «البدوي» مجمدة منذ عام ونصف العام بناء على طلب «البدوي» نفسه.

من جهته، قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا، إن «هذا النبأ يهدف إلى إثارة المشاكل والأزمات داخل الحزب»، مؤكدًا لـ«المصري اليوم» أن «البدوي كان رئيسًا للحزب ولا يزال عضوًا فيه، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده حتى الآن».

وترددت أنباء، في وقت سابق الأحد، حول قرار الحزب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إسقاط عضوية «البدوي» وشطب اسمه من جميع سجلات الحزب، بعد انتهاء «المهلة الـ30 يومًا التي منحتها له الهيئة العليا في 19 يوليو 2019».