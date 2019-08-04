شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث التعاون مع «بومباردييه» في مشروعات قطار المونوريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة «بومباردييه» العالمية للنقل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه» لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.
وأضاف راضي أن العقد الممتد لثلاثين سنة يتضمن تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.
كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديد، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الإفريقية الواعدة في هذا المجال.
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