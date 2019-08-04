شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب يستقبل تواضروس للتهنئة بالعيد: يجب استثمار العلاقة بين الأزهر والكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئة فضيلته بعيد الأضحى المبارك، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة إلى أوروبا.

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أعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن شكره للبابا تواضروس، والوفد المرافق له على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية تمثل نموذجًا يجب استثماره في نشر القيم والأخلاق النبيلة ومواجهة العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة.

من جانبه أكد البابا تواضروس سعادته مع جميع المصريين بسلامة شيخ الأزهر، بعد رحلته العلاجية الأخيرة، مضيفًا أن تشارك المصريين في أعيادهم ومناسباتهم يعكس روح المحبة التي تجمع بين المصريين ويجسد تماسكهم ووحدتهم التي كانت دائمًا عصية على محاولات التفريق بين نسيجهم الاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.