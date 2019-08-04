شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر بكم أجمل» تستأنف برنامجها لتدريب 40 من ذوي القدرات الخاصة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت مبادرة «مصر بكم أجمل» برنامجها التدريبي الثاني، لمدة 6 أيام، بمديرية القوى العاملة ببني سويف، لتدريب 40 شاباً من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

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وأناب الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل محمد عبدالرحمن، افتتاح البرنامج التدريبي بحضور عرفان شافعي، مدير المديرية، ومحمد مختار ممثل عن المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، إلى أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير فرص العمل المناسبة لذوى الإعاقة، وتوجيه الراغبين في إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.

وتناول «عبدالرحمن» دور وزارة القوى العاملة في تدريب ودمج الشباب من ذوى القدرات الخاصة في سوق العمل وريادة الأعمال، مؤكدًا اهتمام الوزير بتشجيع الشباب من ذوى القدرات الخاصة على تدريبهم على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توفير فرص العمل المناسبة لهم ومتابعتهم بعد دمجهم في العمل والتنسيق مع جهاز إقامة المشروعات لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة.