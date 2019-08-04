شكرا لقرائتكم خبر عن ركود في سوق الأضاحي بالمنيا.. انخفاض أسعار الأغنام وارتفاع أسعار الأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسواق بيع الأضاحي من رؤوس الأغنام من الماعز والخراف في المنيا، حالة ركود في عمليات البيع والشراء، رغم انخفاض أسعارها عن العام الماضي لرأس الماعز من ٦٥ -٥٥ جنية للكيلو جرام حي الماعز، ومن ٥٥- ٥٠ جنيه للكيلو جرام للكيلو جرام من اللحوم الحية الخراف، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال أحمد محمد عبدالسلام، ٣٥ سنة، أحد التجار، إن أسواق بيع رؤوس الضاني والماعز تشهد حالة ركود دون شراء أو بيع دون مبرر، رغم انخفاض أسعار اللحوم الحية، وارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن أسعار هذا العام انخفضت لرأس الماعز من ٦٥ -٥٥ جنيه للكيلو جرام حي، والخراف من ٥٥- ٥٠ جنية للكيلو جرام، مؤكدًا أنه من المحتمل أن تشتعل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، مدير تموين المنيا، فتح منافذ لبيع اللحوم الحمراء من خلال الوحدات المحلية أو الجزارين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبًا خلال العيد، مؤكدًا أن انخفاض أسعار اللحوم الأبقار والجاموس من ١٢٠ إلى ٨٥ جنيه للكيلو جرام.