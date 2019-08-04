شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين حادثي إطلاق النار في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات حادثيْ إطلاق النار بولايتيْ «تكساس» و«أوهايو» الأمريكيتين، اللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء تبرهن مجددًا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأنَّه على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أنْ يلهمهم الصبر والسلوان، وأنْ يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.