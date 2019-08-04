شكرا لقرائتكم خبر عن «المتيني» يباشر عمله رئيسًا لجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باشر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عمله كرئيس جامعة عين شمس من داخل قصر الزعفران، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتوافد على «المتيني»، في أول يوم عمل بعد القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الجامعة العديد من الشخصيات البارزة لتقديم التهنئة، من بينهم الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس الجامعة الأسبق.

كما تلقى المتيني التهنئة من نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات، ومديري المستشفيات والمراكز، ولفيف من مديري العموم والإداريين بالجامعة.