شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب السابق يتهم وزيرة الصحة: «مستشفيات الوزارة ترفض استقبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، عميد معهد القلب السابق، والمرشح على منصب نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بـ«إصدار تعليمات لمديري المستشفيات التابعة للوزارة بعدم استقباله لعرض برنامجه الانتخابي».

قال «شعبان» في بيان، الأحد: «أتعجب من رد فعل الوزيرة، وإدارة معركة غير معلومة الأسباب بشكل شخصي معي رغم أن الظلم وقع على جمال شعبان بإقالتي من المعهد، وليس وزيرة الصحة، ومن الأجدى أن أكون أنا صاحب العداء وليس الوزيرة التي تصر في كل المواقف أن تدير معركة شخصية معي».

حاولت «المصري اليوم» الاتصال بالوزيرة لإتاحة الفرصة للرد على اتهام «شعبان»، لكنها لم تتلق أي رد.

أضاف «شعبان»: «أخوض تجربة جديدة أعلنت عنها من قبل وأسبابي ودوافعي للترشح، ولذا أقوم بزيارات ميدانية على الأرض للتعرف على مشكلات الزملاء الأطباء، وعرض برنامجي الانتخابي، ومناقشة الزملاء في بنوده، وتم الاتصال بمديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي وتلقيت ترحيبًا كبيرًا من الزملاء».

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تابع: «استقلبني الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استقبالا كبيرا للغاية، وناقشت البرنامج الانتخابي، وتواصلت مع الأستاذ الدكتور شريف عبدالمنعم، مدير مستشفيات جامعة بني سويف، الذي قام بنفسه بمرافقتي للمرور على الاطباء بالمستشفى».

أوضح أنه «عقب ذلك توجهت إلى أكثر من مستشفى تابعة للوزارة، ما بين أمانة وتأمين صحي وعام، وأكد مسؤولوها أن هناك تعليمات شفوية من الوزارة بعدم استقبال الدكتور جمال شعبان، وتكررت تلك الجملة في كل المستشفيات».

أشار إلى أن «أطباء نقابة بني سويف أبدوا غضبهم من هذا الأمر غير المقبول على الإطلاق، والذي يعد تدخلًا في شؤون الأطباء والنقابة، ورسالتي إلى الوزيرة: الساعة التي تقضيها في إدارة معركة مع جمال شعبان يوجد فيها مريض ووطن بحاجة إلى كل ثانية وليس ساعة».

خاطب الوزيرة قائلا: «دعينا نعمل لبناء وطن، بناء إنسان، بعيدًا عن تلك المعركة الخاسرة. أنا قطعت الزيارة وعدت إلى القاهرة عقب تلك الأفعال لرفع الحرج عن الزملاء الأطباء في المستشفيات التابعة للوزارة».

وأعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، ترشحه لمقعد نقيب عام اﻷطباء، نهاية يونيو الماضي.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قررت إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، مطلع مارس الماضي.