شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «بلاش تجرب» لتوعية الشباب بأضرار المخدرات بالشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا لتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات تحت عنوان «بلاش تجرب» تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم وذلك تحت رعاية غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

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بدأت المبادرة فى شواطئ محافظات الإسكندرية وبورسعيد ومطروح وكفرالشيخ ورأس البر بدمياط، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وستستمر المبادرة طوال فترة الصيف.

كما تستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى من خلال عدة عوامل سواء كانت عوامل ظاهرية لأحد أبنائها مثل إحمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب وعدم اللامبالاة، وتغيير الأصدقاء واختفاء مبلغ مالى من المنزل أو الانفعال الشديد والغضب أو الهدوء والانطواء.

فيما لقيت المبادرة قبولا كبيرا من جانب المصطافين وأسرهم حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات «مش هنجرب وإحنا أقوى من المخدرات»، كما تفاعل العديد من الأسر مع المبادرة وأعلنوا رغبتهم فى علاج من يتعاطون من أبنائهم مواد مخدرة.