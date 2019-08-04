شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة».. مبادرة رئاسية لسد الفجوات التنموية بين القرى والاستثمار في تنمية الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيمت فعالياته الأسبوع الماضى، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة،، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذي استهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل العام الحالي، المبادرة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:«في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي.. فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا.. رجالا ونساء.. وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا خلال العام 2019.. تحيا مصر».

ويمتلك الشباب رؤية شاملة للمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نستعرضها في السطور التالية:

أطلقت المبادرة للعديد من الدوافع، منها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية، وتسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف منها سد الفجوات التنموية بين القرى، فضلا عن الاستثمار في تنمية الإنسان، وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى بمستوى حياتهم.

أما الشباب المشارك في المبادرة فيسعى هو الآخر لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين العمل، وقياس ردود الفعل، وتطوير نقاط القوة، ووضع حلول بديلة لعقبات التنفيذ، فضلا عن الانتهاء من الخدمات في القرى.

وتشهد مراحل العمل في مبادرة حياة كريمة أكثر من محور، منها دراسة الموارد المتاحة والاحتياجات في المحافظات المعنية، والتخطيط لمراحل المبادرة المختلفة، وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة والجهات المعاونة، فضلا عن وضع ألية لتنفيذ خطة العمل ووضع ألية لمتابعة المبادرة وتوفير جزء من تمويل المرحلة الأولى من المبادرة.

وقد تم تقسيم القرى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3 مراحل، وهي كالتالي: المرحلة الأولى نسبة الفقر أقل من 50%، أي تحديات أقل لتجاوز الفقر، والمرحلة الثانية نسبة الفقر من 50% إلى 70% القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الاولى، أما الأخيرة فنسبة الفقر من 70% فأعلى وتمثل القرى الأكثر احتياجًا.

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أما الفئات المستهدفة في المبادرة فهى كالتالي: الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة، والفئات الراغبة في التطوع، والشباب القادر على العمل، والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفيما يتعلق بالفاعلين والشركاء في المبادرة، فهم المتطوعون والمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية.

أما مجالات التدخل في المبادرة لمناهضة الفقر الإنسانى قتنقسم إلى تدخلات وخدمات مباشرة، منها إصلاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل، ودعم البنية التحتية من صرف صحى ووصلات مياه وخلافه وتنمية الطفولة وإنشاء الحضانات، فضلا عن تدريب وتشغيل من خلال تنفيذ المشروعات.

أما تدخلات الخدمات غير المباشرة، فتتمثل في تقديم سلات غذائية وتدخلات بيئية، فضلا عن تدخلات في قطاع الخدمات الصحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية.

أما استراتيجية متابعة المبادرة فلها أكثر من مرحلة، منها مرحلة التقييم والمتابعة الدورية لكافة التطورات والأحداث، وتحليل الأخبار الواردة بشأن مبادرة حياة كريمة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرك في القرى من خلال عناصر الرصد الميداني في كافة أنحاء المحافظات، وتحليل وتوثيقكافة البيانات الواردة من الجهات المتعاونة.

وتشهد المبادرة تعاون الشباب مع الجهات التنفيذية منها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وللإعلام دور مهم في المبادرة، منها الرصد والمتابعة من خلال متابعة فعاليات وأنشطة المبادرة وتطورها على صفحات التواصل الاجتماعي سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ويتم تحليل آراء المواطنين لضمان التواصل البناء مع ردود أفعال المواطنين على المبادرة «ردود افعال إيجابية – مطالب بالتوسع في القرى المستهدفة – معوقات أو شكاوى» لضمان فعالية المبادرة ومشاركة المواطنين بها، وهناك مقترحات من خلال قياس ردود أفعال المواطنين للوقوف على التحديات التي تستلزم التطوير كأحد معايير قياس الأداء للمبادرة، أما الرؤية الاستشرافية فتتم عن طريق التواصل مع القائمين على المبادرة لتعزيز الأداء الإيجابي أو مواجهة التحديات والمطالب ومتابعة ردود الأفعال على ذلك.

وتم تقسيم الشباب للمشاركة في الرصد الميداني للمبادرة على محافظات الجمهورية، والرصد الميداني، هي وحدة منوط بها نقل صورة واقعية لما يحدث من أي مستجدات بملف حياة كريمة، لتزويد صانع القرار بها، فهناك مجموعة المتابعة الميدانية هدفها تحليل البيانات الواردة من الجهات المعاونة، وتحديد منسق لتحليل أوضاع القرى، واستقصاء عن احتياجات وأوضاع القرى، وحصر شكاوى ومشكلات الأسر في القرى، وجمع البيانات من عناصر الرصد بالقرى، فضلا عن عن المشاركة في تكوين رؤسة شاملة لمتخذى القرار.